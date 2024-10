Mobiris rappelle aux piétons et cyclistes l'importance d'être visibles dans le trafic

"D'octobre à novembre, les accidents impliquant des piétons augmentent de 28% à Bruxelles pendant les heures d'entrée et de sortie des écoles", souligne Mobiris dans un communiqué.

Jeudi, Bruxelles Mobilité - qui est chargée de l'entretien et de la sécurité des voiries - ira à la rencontre des piétons, cyclistes et trottinettistes dans une quinzaine de lieux de la capitale à l'occasion d'une grande action "visibilité". Au programme: conseils, jeux et possibilité de gagner des équipements, comme des gilets, fontes et accessoires fluorescents. D'autres actions sont également prévues dans les écoles, où les élèves et le personnel venus à vélo se verront offrir un petit-déjeuner.