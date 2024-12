Nouvelles révélations sur le CPAS d'Anderlecht: une femme décédée en 2023 a reçu une prime... en 2024

Des chiffres qui posent question

Entre janvier et avril 2024, le CPAS a couvert les frais énergétiques de 1.621 personnes, puis de 3.447 autres entre juillet et novembre. Les montants versés variaient entre 70 et 160 euros. Toutefois, la VRT note une gestion systématique et répétitive des dossiers : seuls les noms, les montants et les fournisseurs changent.

Interrogés, ni le président sortant Lotfi Mostefa (PS), ni la cellule énergie, ni le secrétaire général n’ont apporté de réponse. Un assistant social interrogé par nos confrères, résume : “L’État fédéral se fait rouler. Ces primes ne sont pas utilisées comme prévu, mais pour atteindre un budget à maintenir l’année suivante.”

Les primes énergétiques permettent également de rembourser d’autres dettes, comme des frais hospitaliers ou des prêts hypothécaires. Pourtant, certains bénéficiaires reçoivent déjà des revenus mensuels confortables. Un dossier révèle qu’une femme, touchant 2.325 euros par mois, a bénéficié de plus de 8.000 euros pour des dettes diverses, malgré un reste à vivre suffisant.

“Ce n’est pas à ces personnes que cette aide devrait être destinée, cet argent devrait aller à ceux qui en ont vraiment besoin”, insiste un assistant social.