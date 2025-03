"Savoir contre qui il faut se battre": le procureur du Roi de Bruxelles demande une "image complète" des groupes actifs dans le trafic de drogue

Le magistrat souligne l'arrivée d'agents supplémentaires à la PJF de Bruxelles, décidée en urgence par le gouvernement fédéral, mais il met en garde : ce n'est pas suffisant. Les cadres de la magistrature et du personnel judiciaire doivent être remplis, a-t-il martelé, tandis que les autres maillons de la chaîne ont aussi urgemment besoin de renforcement : de l'aide à la jeunesse au SPF Justice, en passant par les polices locales et fédérale.

En fonction depuis janvier, et très rapidement confronté à ces fusillades qui font la Une des journaux, le procureur du Roi avait rassemblé la police fédérale et les zones de police bruxelloises pour demander "une image complète" des groupes qui se livrent une guerre pour le contrôle de lieux de deal. Histoire de savoir "contre qui on doit se battre". Il a raccourci le délai et attend cette analyse complète "pour la fin du mois", a-t-il indiqué, en faisant l'état des lieux de la lutte contre les violences liées au trafic de drogue dans la capitale.