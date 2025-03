"Je suis très ambitieux, je l'avoue": Bernard Quintin dévoile son plan pour lutter contre le trafic de drogue à Bruxelles 

Suite aux récents événements dans la capitale et à la problématique du trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur souhaite fusionner les zones de police de Bruxelles. Dans quel but et quand ? Il a donné tous les détails de son plan ce matin.

Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur, était l'invité de Martin Buxant ce lundi matin sur bel RTL. Il a confié son ambition de fusionner les zones de police bruxelloises d'ici l'été prochain.

"Mon unique souci est l'efficacité au service des Bruxelloises, des Bruxellois et de ceux qui viennent travailler tous les jours à Bruxelles, a-t-il expliqué. Mon ambition est que le plan soit définitivement adopté d'ici l'été. Dans les semaines qui viennent, je présenterai mon plan au Premier ministre pour qu'il le valide, ça passera au Conseil des ministres, et puis il y a tout un travail législatif qui doit être fourni. Mon ambition, je suis très ambitieux de ce point de vue-là, je l'avoue, c'est que pour l'été, on le fasse. Ça me laisse le reste de la législature pour faire du fine tuning, adapter là où il faut".