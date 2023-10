"Sept merveilles de Bruxelles" récompensées jeudi à la Bourse

Des initiatives culturelles et touristiques bruxelloises qui ont contribué en 2022 à faire rayonner la capitale belge au niveau national et international ont été récompensées par des visit.brussels Awards, jeudi soir à la Bourse. Parmi ces "sept merveilles de Bruxelles", s'illustrent entre autres le Kunstenfestivaldesarts, le Brussels Beer Project ou encore StrEat Fest, fait part visit.brussels Awards dans un communiqué dans la soirée.

Le public et le jury, composé de membres des différentes associations professionnelles du secteur touristique et de la presse, ont départagé les gagnants dans cinq catégories parmi une septantaine de projets. Les critères retenus étaient l'originalité, l'innovation, la réussite du projet, l'orientation client, la durabilité du projet et les efforts pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

"Queering Brussels", par l'ASBL L'architecture qui dégenre, s'est illustré dans la catégorie du nouveau projet audacieux, le "Kunstenfestivaldesarts 2022" a remporté la récompense de la catégorie "Bruxelles sur scène". L'award de l'innovation numérique a été attribué à "Kinshasa Now @ VirtualPalace", par la SPRL Retinehotel, celui de la meilleure expérience nocturne a été au "Listen Festival 2022" et celui de l'initiative durable au "Brussels Beer Project stops far export".