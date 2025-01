Tension au CPAS d'Anderlecht: le personnel en grève prend d'assaut le bureau du bourgmestre, il réagit

Ils ont exigé et finalement obtenu une rencontre avec le bourgmestre Fabrice Cumps (PS). Celui-ci a promis qu'une enveloppe d'un million d'euros supplémentaires serait dégagée en vue de la réorganisation d'un service soumis à une forte demande et dont le personnel est soumis à une forte pression, voire de l'agressivité de la part d'usagers. Il a souligné que la commune éprouvait des difficultés à trouver des candidats pour compléter les effectifs.

"Cela fait des années que nous nous plaignons des problèmes du CPAS d'Anderlecht, tant en termes de pression de travail que de manque de moyens", a déclaré Maxime Nys, délégué CGSP. Selon lui, le bourgmestre n'a pas encore répondu aux demandes, mais le fera d'ici la fin du mois. M. Nys a notamment insisté sur l'urgence de renforcer les effectifs en recrutant une quinzaine d'agents administratifs à temps plein.

Une mobilisation déterminée

La manifestation avait commencé à 9h30 devant la Maison communale.

A l'initiative de Dyhia Elmaouhab, une assistante sociale très en verve, les manifestants se sont posés à même le sol sur le coup d'11h00 et ont appelé le bourgmestre à venir leur parler. "Nous continuerons à attendre ici jusqu'à ce qu'il descende pour nous parler, mais il a plutôt tendance à se cacher dans son bureau", a-t-elle déclaré.

©Belga Image

Emmenées par celle-ci, une soixantaine de personnes sont montées au deuxième étage peu de temps après, prenant d'assaut le bureau du bourgmestre.

Finalement, Fabrice Cumps s'est adressé au personnel du CPAS un peu plus tard. Non sans dénoncer le mode d'action adopté, il a plaidé pour un retour au calme dans l'attente d'une solution dans ce dossier "difficile". Il a aussi indiqué qu'il était en discussion pour trouver une solution avec le CPAS, les syndicats et le personnel.

Une réforme structurelle en vue

M. Cumps propose un refinancement structurel du CPAS, accompagné d'une réforme structurelle de son fonctionnement interne. "Je peux vous dire que nous avons décidé de dégager un million d'euros supplémentaires pour une réforme interne du CPAS", a-t-il promis. Reste à savoir ce que cela signifie exactement et à quelles conditions la réforme doit répondre.

Le tout nouveau président du CPAS, Guy Wilmart (PS), en place depuis trois semaines, a également tenté de calmer les esprits. "Même si c'est très compliqué, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la situation assez rapidement. Mais pour cela, on a besoin de moyens financiers. Cela nécessite des moyens supplémentaires, et comme l'a dit le bourgmestre, à présent ils sont là. Avec ce million d'euros, on ne va pas acheter des Bics, on va engager des gens", a-t-il insisté.

Une nouvelle concertation avec le front commun syndical aura lieu le 21 janvier.