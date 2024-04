Un jeune homme de Molenbeek "se sentait mal depuis plusieurs jours déjà": les pompiers découvrent la raison dans son appartement

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, samedi vers 16h10, dans une habitation de la rue Pierre Gassée à Molenbeek-Saint-Jean pour un jeune homme de 25 ans qui se sentait mal. Les pompiers ambulanciers ont rapidement compris que celui-ci avait été intoxiqué au monoxyde de carbone (CO). La cause était une chaudière au gaz défectueuse.

"Le jeune homme se sentait mal depuis plusieurs jours déjà", a expliqué dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il a bien fait de faire appel au 112, car il était fortement intoxiqué. Il a été évacué vers l'hôpital, mais heureusement son pronostic vital n'était pas engagé".

Les pompiers ont trouvé la cause de l'intoxication: une chaudière au gaz défectueuse. Sibelga a dès lors scellé le compteur de gaz de l'habitation. De plus, le système d'évacuation des gaz de combustion était lui aussi non conforme et la pièce où se trouvait l'appareil ne bénéficiait pas d'un apport régulier d'air frais.