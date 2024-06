Un suspect impliqué dans une série de vols à Anderlecht placé sous mandat d'arrêt

"Entre les mois de mai et août de l'année dernière, plusieurs vols avec violences ont été recensés à Anderlecht. Ces vols ciblaient principalement des femmes seules, ainsi que des personnes âgées", a contextualisé le parquet.

Le suspect se déplaçait sur une trottinette électrique de couleur blanche et arrachait les chaînes ainsi que les téléphones portables des victimes.

Après une enquête approfondie, la section "délinquance urbaine" (DU) de la zone de police Bruxelles-Midi a pu identifier le suspect. Il s'agit d'un homme âgé de 21 ans, sans domicile fixe.

Les enquêteurs ont pu relier le jeune homme aux six dossiers en raison d'un modus operandi similaire. Il était signalé et activement recherché par la DU depuis un certain temps.