Une écharpe de 1,5 kilomètre tricotée pour rappeler l'urgence d'agir pour le climat

Des militants des mouvements Mother's Rebellion et Knitting for Climate ont organisé mercredi après-midi une marche internationale pour le climat depuis la place du Luxembourg à Bruxelles jusqu'à l'Arbre de Rosa à Ixelles. Au total, les participants ont tricoté une écharpe rouge de plus de 1,5 kilomètre. Ils ont par ce biais voulu lancer un appel urgent à agir pour le climat et maintenir l'objectif d'un réchauffement de 1,5 degré Celsius, comme convenu dans l'accord de Paris.

L'action a démarré vers 13h00 devant le Parlement européen. Les manifestants se sont ensuite rendus à 13h45 à l'Arbre de Rosa, un arbre planté à Ixelles en mémoire de Rosa, une adolescente de 15 ans décédée lors des inondations meurtrières de l'été 2021.

La marche était organisée par Mother's Rebellion, un mouvement de mères de famille préoccupées par l'avenir de leurs enfants, et Knitting for Climate, qui ont eu l'idée de tricoter ensemble une écharpe rouge de plus de 1,5 kilomètre de long. "Cela symbolise la limite que nous fixons au réchauffement climatique, à savoir 1,5°C", expliquent les militants. L'idée du tricot a été lancée par Mother's Rebellion en Norvège et en Suède, et s'est maintenant étendue à sept autres pays européens. D'autres devraient suivre en 2025.