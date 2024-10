Des centaines de personnes manifestent à Louvain pour la Palestine

Une raison supplémentaire d'organiser la marche, selon les personnes présentes, s'est ajoutée vendredi, lors de la visite du pape à Louvain, et lorsque six activistes pro-palestiniens ont été arrêtés, selon eux, simplement parce qu'ils portaient des écharpes palestiniennes. Les personnes arrêtées envisagent de porter plainte contre la police, car elles affirment que l'arrestation était arbitraire et abusive.

Les étudiants avaient dû mettre fin à leur occupation à la mi-septembre, la KU Leuven ayant gagné la procédure judiciaire entamée. Ils avaient ensuite annoncé qu'ils organiseraient une grande manifestation pour continuer à dénoncer les collaborations de l'Université de Louvain avec les institutions israéliennes et pour maintenir la cause palestinienne au centre de l'attention.

Le cortège de mardi soir a attiré plusieurs centaines de personnes. Les manifestants ont scandé et repris leurs slogans bien connus tels que "Free, free Palestine", "Boycott Israel" et "Occupation no more".