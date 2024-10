En janvier, la commune fusionnée de Pajottegem sera la plus vaste du Brabant flamand

Pajottegem, la nouvelle commune fusionnée de Herne, Galmaarden et Gooik, s'étendra sur 120 kilomètres carrés, soit l'équivalent des trois quarts du territoire de la Région bruxelloise. Cela en fera la commune la plus grande de la province du Brabant flamand.

Selon un rapport présenté mercredi, Pajottegem disposera également de relativement plus d'espaces ouverts et d'espaces agricoles que la moyenne du Brabant flamand.

Jusqu'à présent, c'est la commune de Tirlemont, avec 73 kilomètres carrés qui était la plus grande commune de la province. La plus grande commune de Flandre est Anvers (204 km²).

Pajottegem comptera plus de 25 000 habitants et une densité de population de 211 habitants par kilomètre carré. Cela signifie que la densité de population de la commune est beaucoup plus faible que celle de la province dans son ensemble (566).

L'agriculture occupe 69 % de la superficie de la future commune. C'est nettement plus que les 46 % de la province du Brabant flamand. 90% de la superficie totale de Pajottegem est couverte d'espaces verts ou non construits, contre 82 % dans le Brabant flamand.