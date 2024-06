Incendie important dans une entreprise à Ypres: les habitants sont priés de garder les portes et fenêtres fermées

Un important incendie s'est déclaré jeudi soir dans une entreprise à Ypres et huit sociétés voisines ont également été évacuées. Aucun blessé n'a été signalé. Les riverains et les habitants de Langemark sont priés de garder les portes et les fenêtres fermées.

Les pompiers du Westhoek ont ​​reçu jeudi vers 18h un appel concernant un incendie dans l'entreprise Orgamex, peu après sa fermeture. Le dégagement de fumée était visible à des kilomètres.