La greffe hépatique améliore les taux de survie en cas de cancer colorectal métastatique

Chaque année, en Belgique, 8.000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués. Chez les patients atteints de cancers colorectaux, le foie constitue la première localisation des métastases. Des métastases hépatiques synchrones, c'est-à-dire présentes lors de la découverte du cancer colorectal, sont détectées dans 20 à 25% des cas, et 25 à 30% des cancers colorectaux engendrent des métastases hépatiques métachrones à un stade plus avancé de la maladie.

Lorsque l'intervention chirurgicale visant à enlever les tumeurs hépatiques n'est plus possible, le traitement standard est la chimiothérapie. Des scientifiques français, italiens et belges ont voulu étudier la différence entre un traitement par chimiothérapie seule et un traitement combinant chimiothérapie et greffe hépatique. L'UZ Leuven a coordonné les recherches en Belgique.