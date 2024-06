La reine Mathilde soutient les personnes âgées en situation de vulnérabilité psychologique

Le service 'Oudreach' a été ouvert pendant la pandémie de coronavirus lorsque les cliniques de jour étaient fermées. Le service prend en charge les personnes âgées psychologiquement vulnérables mais à leur domicile, en maison de repos ou dans tout autre lieu où réside le patient concerné. De cette façon, les patients peuvent recevoir leurs soins et leur traitement, autant que faire se peut, dans un environnement familier. Des soins d'urgence sont également possibles.

"Cette combinaison de soins mobiles, de soins de crise et d'expertise en matière de soins aux personnes âgées est unique en Flandre et, par extension, dans le reste de l'Europe", explique Rembert Maes, coordinateur de l'équipe du département. "Nous accompagnons actuellement 120 personnes avec un peu plus de sept collaborateurs à temps plein. Mais les besoins sont bien plus importants: on estime que six à neuf mille personnes âgées ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin dans la région."