Le bourgmestre d'Ostende en colère après une opération de sauvetage inutile et coûteuse

Les faits se sont déroulés dimanche soir, alors que les trois amis se baignaient après la fin de service des sauveteurs. Inquiets de ne plus voir leur ami âgé de 41 ans, originaire d'Alost, deux des baigneurs ont donné l'alerte. Il s'est avéré par la suite que l'homme, de nationalité ukrainienne, était sorti de l'eau et avait regagné Alost en train, en tenue de bain, après avoir laissé ses effets personnels sur la plage, sans que personne ne le remarque. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à 23h20. Ce n'est qu'à la fin de son interrogatoire que l'un des deux amis a révélé avoir été en contact téléphonique avec l'individu porté disparu, qui a finalement été retrouvé sain et sauf à Alost.

"Ce comportement est irresponsable", s'est indigné le bourgmestre. "L'émotion est encore vive après le décès par noyade de deux personnes cet été dans notre station balnéaire. Ce genre d'événement est traumatisant pour toutes les personnes impliquées."