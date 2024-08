Le Flanders Fields Museum cherche le propriétaire d'une lettre de la Grande Guerre

"Des documents comme ceux-ci ont une forte signification émotionnelle pour les proches. Nous pensons que cette lettre manque à quelqu'un. De plus, Britt-Marie et nous-mêmes voulons en savoir plus sur le soldat Webb. Nous nous demandons s'il existe un lien avec cette région", explique Annick Vandenbilcke, collaboratrice scientifique du musée.

Le propriétaire de la lettre est invité à prendre contact avec le musée à l'adresse

kenniscentrum@ieper.be.