"Le sentiment d'être un peu spécial": dans le Limbourg, Edouard et Angeline sont mariés depuis... 82 ans

A Houthalen-Helchteren, deux amoureux pas comme les autres vivent. Et pour cause, ils sont mariés depuis plus de huit décennies.

Enfants, ils grandissent dans le même village. Ils tombent amoureux et se marient le 30 janvier 1943. "Vu les circonstances, ce n'était pas une grande fête...", commente le Limbourgeois. "Mais nous étions heureux de pouvoir vivre ensemble."

Le couple a quatre enfants, dix petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants. Et si les mariés ont connu une séparation de 12 ans, ils n'ont toutefois pas divorcé. Mieux, ils se retrouvent. Et aujourd'hui encore, ils partagent ensemble, tous les après-midi. Angeline avoue décompter les heures avant l'arrivée de son cher et tendre. "Je l'attends devant ma fenêtre." Une parfaite illustration de l'amour.