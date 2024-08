Les habitants de Zottegem priés de fermer portes et fenêtres: un gros panache de fumée provoqué par un incendie

Un incendie s'est déclaré lundi matin dans une entreprise bordant la N42 à Zottegem. Le dégagement de fumée est important et les riverains ont été priés de fermer portes et fenêtres.

Le feu a pris vers 08h00 dans un entrepôt de la société GBS, qui propose des conteneurs à la location, collecte des déchets et les transforme. Personne n'a été blessé.

La cause du brasier n'est pas encore connue.

Onze overbuur is 'going up in smoke' - en dat op dag één na het verlof. #Zottegem pic.twitter.com/uxs7wzQRt9