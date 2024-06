Moins de places de parking disponibles à Rock Werchter en raison des intempéries

"Nous suivons de près la situation en collaboration avec les opérateurs de parking. Il est possible que des tickets supplémentaires soient mis en vente dans les prochains jours", est-il encore précisé.

Rock Werchter conseille aux festivaliers de venir à vélo ou en transport en commun jusqu'au site du festival. Ceux qui souhaitent tout de même venir en voiture peuvent se garer à Louvain et Aarschot. Des navettes gratuites emmèneront ensuite les festivaliers depuis les gares de Louvain et d'Aarschot, non loin des parkings proposés.

Rock Werchter aura lieu du jeudi 4 au dimanche 7 juillet. Le festival est quasiment complet. Seuls des tickets pour la première journée du festival sont encore disponibles.