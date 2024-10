Moins d'offres d'emploi en Flandre

Le VDAB a reçu 25.410 offres d'emploi en septembre, soit 8,4% de moins qu'il y a un an. Près de 11.000 d'entre elles étaient des offres n'exigeant aucun niveau d'études ou un niveau d'études peu élevé. Pour près de 5.000 autres, un niveau d'études moyen était requis, tandis que près de 10.000 vont de pair avec un diplôme d'enseignement professionnel supérieur, un baccalauréat ou un master. Les offres d'emploi exigeant un niveau d'études moyen ou élevé ont connu une baisse respective de 16 et 11% par rapport à il y a un an.

Plus de 305.000 offres ont été transmises au VDAB au cours des 12 derniers mois, soit 9,3% de moins qu'au cours de l'année précédente. Un phénomène qui a particulièrement touché les secteurs tels que la chimie, le textile, la production d'équipements de transport, les technologies de l'information ou la production de matériaux de construction.

Malgré ce recul, le nombre d'offres d'emploi reste à un niveau historiquement élevé, selon le VDAB.