Quelque 35.000 visiteurs pour la première édition du Festival ASFALT à Gand

Les organisateurs parlent d'"une première édition réussie" pour ce festival gratuit organisé par EventFlanders et la ville de Gand dans le cadre de Ghent European Youth Capital.

L'événement qui se présente comme le plus grand de Belgique en la matière a mis en lumière plus d'une vingtaine de sports de rue et diverses activités culturelles urbaines dans les rues de Gand. Des athlètes venus de plus de vingt pays différents étaient également présents durant le festival.