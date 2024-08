Un coach d'athlétisme condamné pour atteinte à l'intégrité sexuelle d'une fille de 14 ans

Selon l'avocate de la victime, Me Sofie Vangheluwe, l'adolescente fait encore des cauchemars à la suite de ces faits. Un psychiatre lui a diagnostiqué un stress post-traumatique.

À la lecture de l'enquête, la procureure Joke Vandegehuchte a requis deux ans de prison et une interdiction d'exercer des fonctions dans lesquelles il pourrait entrer en contact avec des mineurs.

La défense du prévenu, Me Anthony Demol, a pour sa part affirmé que la jeune fille aurait d'abord abordé son client en lui envoyant des messages "provocateurs".

"Je peux dire la main sur le cœur que je n'ai eu aucun contact sexuel", a déclaré le prévenu. Il a toutefois reconnu avoir franchi les limites. "C'était une courte période stupide. Mais je me rends compte que j'ai fait une faute. Cela n'aurait jamais dû arriver et cela ne se reproduira plus jamais".