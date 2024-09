Bilan touristique positif dans les musées de Mons, où le nombre de visiteurs a doublé

La Ville de Mons clôture l'été 2024 sur un bilan touristique chiffré positif. Les instances montoises, qui ont annoncé leur bilan dans un communiqué, ont enregistré deux fois plus de visiteurs dans les musées, notamment grâce à l'effet de l'exposition consacrée à Rodin. Au total, Mons a attiré 195.000 visiteurs cet été, soit une hausse de 24% par rapport à 2023.

Les chiffres de fréquentation des musées montois pendant les mois de juillet et août annoncent 62.575, pour 29.074 visiteurs en 2023. "Cette progression de 124% s'explique en partie par l'exposition internationale 'Rodin. Une renaissance moderne', qui a été inaugurée au printemps, et qui, malgré l'absence du public scolaire en juillet et août, a attiré 72.000 personnes", ont précisé les instances montoises.

Autre constat: les touristes flamands sont venus plus nombreux en 2024: dans les musées (+ 5%), dans les commerces, dans l'horeca ou dans les hôtels. La programmation estivale "Destination Mons" a, par ailleurs, séduit quelque 68.000 personnes, soit une légère progression d'un millier de participants en comparaison à 2023. Les visiteurs internationaux, au cours de l'été à Mons, sont essentiellement venus de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Grande-Bretagne.