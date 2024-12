Conseillère au CPAS de Mons et députée fédérale: Julie Taton va-t-elle cumuler deux salaires ?

Julie Taton devient conseillère au CPAS de Mons en plus de son mandat de députée fédérale. Elle va donc toucher un salaire pour son mandat. Concernant son statut de conseillère CPAS, elle a droit, non pas à un salaire, mais à des jetons de présence.

Selon l'union des villes et des communes de Wallonie, le montant du jeton de présence reste fixé par le conseil communal. Ils sont calqués sur les jetons du conseil communal, et leur montant se situe entre 77 et 260 euros, en fonction des communes.