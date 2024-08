Des futurs médaillés? Encore inspirés par les JO, des enfants s'essayent au saut à la perche en plein cœur de Mons

Des dizaines de personnes ont pu découvrir à Mons une discipline sportive plutôt méconnue, le saut à la perche. Durant toute la matinée, les curieux ont pu s'initier. Alors sont-ils plus nombreux cette année grâce aux JO et notamment grâce au record du monde d'Armand Duplantis ?

"On a vu les JO à la télé, on a vu Armand Duplantis quand il a réussi son record donc c'est vraiment impressionnant. C'est un chouette sport, les athlètes sont vraiment super sympas donc on s'est dit on va essayer de donner un peu d'engouement à ce sport ici aussi en Belgique", nous répond une maman.

Sur l'aire d'élan de 50 mètres installée sur les pavés de la Grand Place, il y a bien sûr des jeunes athlètes du club et quelques novices. "On a appris à faire des sauts à la perche, on a sauté sur le tapis", raconte une jeune sportive sur place.

Les Jeux Olympiques se sont terminés il y a quelques jours, ils permettent d'attirer de nouveaux pratiquants. "Dès qu'il y a des grands événements d'athlétisme qui sont médiatisés, il y a une demande d'informations sur les clubs, sur la pratique de l'athlétisme et donc on observe effectivement qu'on a souvent une dizaine de pourcents dans l'école des jeunes de demandes en plus", confirme David Franzini, l'organisateur de l'événement "perche en ville" à Mons.

Les demandes que les clubs doivent ensuite concrétiser en inscriptions. Après quelques séances d'initiation et une fois l'engouement lié aux JO passé, certains jeunes choisissent parfois de s'élancer vers d'autres disciplines.

Au-delà du saut à perche, la fédération d'athlétisme et plus largement l'ADEPS, profitent de l'été pour redonner l'envie aux Belges de faire du sport et parfois de découvrir des sports moins connus : "Nous avons eu le BMX à Bruxelles, ici aujourd'hui la perche. Nous allons avoir aussi différentes régates pour mettre en avant la voile, le 28 septembre ici à Mons. Et le tir sportif via le biathlon", explique Guillaume Sanna, le chef d'activités à l'ADEPS.