Deux corps calcinés découverts par un promeneur à Chimay: une enquête pour homicide volontaire ouverte

Un promeneur a découvert deux corps sans vie dans les bois du Baileux à Chimay, samedi vers 17h. Les corps étaient calcinés, une identification n'a pas encore eu lieu et elle sera compliquée à cause de la destruction par le feu des corps. Le parquet de Charleroi a saisi un juge d'instruction du chef d'homicide volontaire. Une enquête est en cours.

Le promeneur a immédiatement prévenu les services de police, qui ont contacté le magistrat de garde du parquet de Charleroi. Compte tenu des circonstances, le Parquet a directement saisi un Juge d’instruction du chef d'homicide volontaire à l'égard de ces deux corps. "À ce stade, on n'a pas beaucoup d'éléments donc on suspecte, au vu des circonstances, il s'agit d'un homicide", explique Amélie Di Vincenzo, substitut du procureur du roi de Charleroi.

Le juge d'instruction, le Parquet et les services de la police scientifique sont descendus sur place en début de nuit. "Un médecin légiste et un expert en incendie ont également été requis afin de déterminer les circonstances exactes de cette découverte. Les corps étant fortement abîmés par le feu, ceux-ci n’ont pas encore pu être identifiés et l'identification est rendue compliquée par la destruction par le feu des corps", indique Amélie Di Vicenzo. Une autopsie est prévue ce mardi.

Dans les régions de Charleroi et Namur, aucune disparition n'a été signalée pouvant correspondre à deux personnes ayant disparu en même temps. "Mais il n'est pas exclu qu'un avis de disparition survienne plus tard", affirme la substitut du procureur du roi de Charleroi.

L’enquête suit son cours.