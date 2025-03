Effondrement du pont à Houdeng: pourquoi l'enquête sur les causes de l'incident sera un "travail de longue haleine"

L’effondrement spectaculaire d’un pont à Houdeng a suscité de nombreuses interrogations quant aux causes de l’accident et aux responsabilités engagées. L’enquête, placée sous la responsabilité de l’auditorat du travail , s’annonce complexe et pourrait s’étendre sur une longue période. "C’est une enquête de longue haleine", prévient Sophie Salens, auditeur du travail du Hainaut, chargée du dossier.

En tant qu’auditeur du travail, elle dispose des mêmes pouvoirs qu’un procureur et peut mener toutes les investigations nécessaires: "Nous pouvons procéder aux auditions des témoins et des victimes, saisir les images de vidéosurveillance et faire appel à des experts", nous explique Sophie Salens. Dans ce cas précis, un ingénieur en stabilité a été envoyé sur place pour déterminer les causes de l’accident.

Un chantier suspendu

À la suite de l’effondrement du pont le chantier a été immédiatement suspendu. Une décision motivée avant tout par des raisons de sécurité. "L’arrêt du chantier est ordonné tant qu’il y a un risque", précise l’auditeur du travail. L’expert en stabilité évalue actuellement la situation pour savoir si les travaux peuvent reprendre sans danger. "S’il estime qu’il n’y a plus de risque, le chantier va pouvoir reprendre avec l’accord du contrôle du bien-être."

Quelles pistes?

L’une des raisons pour lesquelles cette enquête s’annonce longue et délicate réside dans la multiplicité des facteurs pouvant être à l’origine de l’effondrement. "Il faut vérifier toutes les possibilités qui ont pu causer la chute de ce pont", explique Sophie Salens. Parmi les hypothèses envisagées figurent le non-respect des mesures de sécurité, l’utilisation de matériaux inadaptés ou encore une mauvaise stabilisation des grues.