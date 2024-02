À Enghien, le collège communal s'est mis en grève après plusieurs actes de violences: "Notre démocratie est en danger"

C’est par ces quelques mots que le bourgmestre d'Enghien débute le conseil communal d’hier soir : "Ce soir, je n'ai pas très envie de débuter le conseil et d'ailleurs, je ne vais pas le faire", disait-il. A tour de rôle, les élus ont pris la parole avant de clôturer cette réunion. "Il est nécessaire de tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les risques que courent notre démocratie", note un élu.

"C'était le moment de dire que ça suffisait", explique Nathalie Vast, échevine. "On n'en peut plus de cette violence et on voulait marquer le coup". Des insultes, des menaces et parfois des agressions physiques : voilà ce qu'est devenu le quotidien pour le personnel communal. Il y a un an, un citoyen venu pour des démarches suite à un décès dans sa famille s’en est pris violemment à Benjamin. "J'ai senti qu'il s'énervait et il m'a pris à la gorge. Cela arrive de plus en plus souvent et pas que dans mon service", décrit-il.