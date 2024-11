À Frameries, un marché de Noël est déjà organisé, le Père Noël attendu: n'est-ce pas trop tôt?

Certains diront qu'il n'y a plus de saisons, mais cela n’empêche pas un réel engouement. À Eugies, un village de la commune de Frameries dans le Hainaut, les visiteurs se sont rassemblés en nombre ce matin pour un événement un peu spécial : un marché de Noël, déjà en pleine activité.

Une ambiance particulière

L’ambiance y est particulière, car ce marché, bien qu'organisé très tôt dans l’année, suit une tendance que l'on retrouve également dans certains magasins, où les rayons sont déjà garnis de décorations de Noël. Cela présente plusieurs avantages pour les commerçants. La mise en scène des boutiques et l'atmosphère chaleureuse créent une expérience commerciale différente qui séduit et attire le public. Il s'agit d'un concept marketing étudié et enseigné, où la théâtralisation de l’espace commercial joue un rôle clé.