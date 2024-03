Huit ans après le décès de la petite Ciena, la situation dans les crèches a-t-elle changé? "Il n'y a pas eu d'avant/après"

Avant de connaître le dénouement de cette affaire, il est bon de rappeler comment se passe l'encadrement des enfants au sein des crèches. Il faut savoir que plusieurs normes ont été édictées par l'ONE (Office de la naissance et de l'enfance), pour les quelque 1200 crèches en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce, avant le drame de Ciena. Hakim Demdoum, directeur de la crèche "La maison des enfants" de Nivelles, explique : "On est tenu d'avoir une puéricultrice qui s'occupe de 7 enfants. Ce taux, on doit le respecter à tout prix. On a également un personnel d'encadrement, qui est généralement constitué d'une assistante sociale, d'une infirmière et d'un directeur", précise-t-il. Il explique également que lorsqu'un établissement ne sait pas respecter les différentes mesures demandées, il ferme.

Pas d'avant/après

Malgré le drame qui a coûté la vie à la petite Ciena, les normes d'encadrement n'ont pas été bouleversées. Cependant, le secteur de la petite enfance a connu une réforme en 2019 pour plus de professionnalisme, comme l'explique la porte-parole de l'ONE, Sylvie Anzalone.