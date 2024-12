La gare de Mons vient d'ouvrir ses portes: qu'en pensent les premiers navetteurs?

La nouvelle gare est également équipée de deux parkings de 862 emplacements pour les voitures et 350 pour les vélos. Le parking côté ville sera mis en service ultérieurement.

La nouvelle gare est pourvue de cinq quais couverts, dont un dédié aux bus, taxis et déposes minutes, et un autre mixte bus et trains. Elle abritera progressivement quatorze commerces, ainsi que des services tels que des consignes à bagages, un guichet TEC dès janvier, un distributeur d'argent et un centre de prélèvements médicaux de l'antenne du CHR de Mons.

Les navetteurs et personnes de passage peuvent rejoindre à pied le centre historique au départ du quartier des Grands-Prés et vice-versa, grâce à une nouvelle passerelle couverte de 165 mètres sur 15 entre la place Léopold et la place des Congrès. Cela ne sera par contre pas le cas des vélos, interdits sur la plateforme.

Des sentiments mitigés

Les premiers navetteurs rencontrés ce mercredi matin étaient mitigés quant à cette nouvelle gare et un mot revenait: enfin. "Enfin, après tant d’années de construction, on commençait à perdre espoir. Elle est super belle, mais c’est quand même beaucoup d’argent pour si peu alors qu’on a pas mal de choses dans les environs qui auraient mérité une rénovation. Enfin on va pouvoir être au chaud après tant d’années", note Loyd.

Ewan, lui, est totalement convaincu par l'architecture de la bâtisse. "Je le trouve super belle", s'enthousiasme-t-il avant de souligner un point d'inquiétude: l'entretien. "Si c’est comme la gare de Liège, les entretiens risquent de coûter cher".