Les inondations à Ère aggravées par le Ravel? L'échevin de Tournai dément pour une "simple et bonne raison"

Des inondations ont frappé le petit village d'Ère, dans la commune de Tournai, le 1er août dernier. Les habitants dénonçaient la construction d'un nouveau RAVeL, qui aurait, selon eux, aggravé les inondations. Ce lundi, l'échevin de la ville de Tournai dément et réagit via un communiqué.

Ce lundi, l'échevin de la ville de Tournai, Jean-François Letulle nous a contactés pour remettre les choses au clair: "Nous ne pouvons nullement imputer une quelconque responsabilité au Pré-Ravel 88A pour la simple et bonne raison que celui-ci n'existe pas encore! La couche de bêton n'est pas encore coulée à ce jour", explique-t-il.

Le 1er août dernier, des inondations ont frappé le village d'Ère, dans la commune de Tournai. Les riverains dénonçaient un nouveau RAVeL, qui aurait participé à aggraver la situation. Bertrand, par exemple, témoignait: "Il y a toute l'eau qui a déboulé du nouveau RAVeL. On n'a rien su faire, les bouches d'égout ne savaient pas absorber".

Impossible donc que le RAVeL mis en cause par les riverains soit à l'origine de l'aggravation des inondations. "Par contre, comme je le dis depuis des années, et comme les études inhérentes au permis le prouvent, le sol de ce futur tracé est totalement imperméable avec pour effet la stagnation de l'eau en surface pendant de nombreuses semaines après un épisode d'intenses précipitations", ajoute Jean-François Letulle.

Le nouveau RAVeL devrait améliorer la situation

Il explique même que le nouveau RAVeL sera bénéfique: "Nous devons tout de même préciser que le futur Pré-Ravel va, paradoxalement, améliorer à la marge la situation existante. Les eaux seront dorénavant renvoyées, par un traitement efficace, vers les exutoires de l'ancienne ligne de chemin de fer".

Pour lui, la cause de ces inondations est donc à rechercher ailleurs. "Ces précipitations, aussi soudaines que violentes, sont là pour nous rappeler que le réchauffement climatique est tout sauf quelque chose de théorique et que la question du climat mérite, plus que jamais, de rester au centre des préoccupations des différents gouvernements".

L'échevin conclut en envoyant toutes ses pensées aux victimes des intempéries d'Ère.