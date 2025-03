Spectacle désolant: les dépôts clandestins s'accumulent dans les rues de Mouscron, la ville prend une mesure forte

"Ça, c'est les restes d'une fête ça", remarque Laurent, en ouvrant un sac-poubelle abandonné dans la rue. Un spectacle désolant que constatent chaque semaine Laurent et Marion aux abords des points d'apport volontaire de ce quartier mouscronnois. Par discrétion et pour éviter d'éventuelles représailles, vous ne verrez pas leur visage. "Aujourd'hui, on a de la chance, il n'y a qu'une dizaine de sacs. Habituellement, je dirais qu'il y a une vingtaine de sacs et aussi beaucoup d'encombrants", avoue Marion.

Ils sont à la recherche du moindre indice pour tenter d'identifier le pollueur. "Une facture d'électricité ou des papiers officiels comme la réception d'une carte d'identité par exemple".