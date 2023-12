Un échevin montois visé par deux plaintes, dont une pour viol

"On a eu une soirée très très arrosée. On est rentré, j'étais en train de dormir et je me suis rendu compte que Stéphane était en train de me faire une fellation", assure Sacha.

Une accusation que conteste fermement l'échein socialiste. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'autorité, diffamation et calomnie.

"Il est clair que nous arrivons à prouver que cette plainte est absolument non fondée. Nous avons des preuves écrites, des photographies, nous avons toute une série d'éléments qui permettent de démontrer que cette personne prétendument victime a menti", a affirmé Frank Discepoli, l'avocat de Stéphane Bernard.