Un policier perd la vie à la suite d'une course-poursuite: quelles sont les règles que doit suivre la police dans une telle mission?

On revient sur cet accident qui a traumatisé toute une région cette nuit. À Couillet, dans le Hainaut, une course-poursuite s'est très mal terminée. Un véhicule de la police a percuté une façade et l'un des deux policiers à bord a perdu la vie.

Effectivement, il y a des règles. Lorsqu'on suit un véhicule qui prend la fuite, il faut d'abord allumer le gyrophare bleu et le dispositif sonore spécial. Il faut aussi garder une distance minimale, qui change en fonction de la visibilité, des conditions, etc.

Le code de la route prévoit deux catégories de véhicules prioritaires. Ils doivent être équipés de gyrophares et de système sonore, nos véhicules sont donc prioritaires en cas de mission urgente et les limitations ne doivent pas être nécessairement respectées. Le tout doit cependant être fait pour ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Il faut essayer de rester le plus calme possible et de ne pas bloquer la circulation et faciliter le passage du véhicule prioritaire.