Une conductrice percute un piéton et deux véhicules en stationnement à Montignies-sur-Sambre: deux blessés

Un accident de la route est survenu ce lundi vers 13h15 à Montignies-sur-Sambre, nous rapporte notre correspondant local Fabian Vanhove. Les pompiers ont été appelés à intervenir à l'avenue Centenaire pour une voiture ayant percuté un piéton.

© FVanhove

La conductrice a vraisemblablement fait un malaise au volant et est venue percuter une des jeunes filles qui se trouvait à un arrêt de bus. Ce même véhicule a ensuite percuté deux autres voitures stationnées non loin avant de terminer sa course dans la façade d'une habitation.