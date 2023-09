Conducteur de quad abattu à Oupeye: le parquet dévoile les détails de l'intervention jusqu'au tir

Il a failli renverser une dame et une petite fille sur le trottoir

Ce vendredi en fin d'après-midi, le parquet a dévoilé des détails sur les événement survenus juste avant le tir mortel d'un policier à Oupeye. Pour rappel, le 18 août dernier, un policier a ouvert le feu contre un individu sur un quad dans la rue Perreau. Domenico D'Atria, l'homme au volant du véhicule, est décédé. Depuis lors, de nombreux devoirs d'enquête ont été menés. Les témoignages et l'analyse de l'expert automobile viennent apporter de nouvelles précisions. "C'est un élément important puisqu'il confirme que sous le quad, il y a des traces de vêtements et de peau. Ce qui confirme évidemment les déclarations des policiers, qui attestent que le quad, d'abord, était en wheeling et puis est retombé sur le policier, qui s'est retrouvé sous le quad", nous a indiqués Catherine Collignon.

Les témoignages recueillis semblent confirmer une conduite dangereuse du quad, même si la porte-parole du parquet précise que plusieurs témoins n'ont pas vu toute la scène. "Mais clairement, il y a des témoins qui attestent que le conducteur avait une conduite extrêmement dangereuse et qu'il a failli renverser une dame et une petite fille sur le trottoir. D'autres témoins qui confirment le fait que les policiers ont été en gradation dans leur injonction de s'arrêter et d'autres qui ont vu effectivement la scène de tirs", nous a confié Catherine Collignon.

Une intervention en plusieurs étapes

Selon les explications du parquet, les policiers sont intervenus en plusieurs phases. "Les policiers ont eu leur attention attirée par un quad qui circulait à une vitesse importante, qui mettait en danger plusieurs piétons puisqu'il circulait sur les trottoirs", précise la porte-parole. Les policiers utilisent alors leur avertisseur sonore bitonal. Ne voyant aucune réaction du conducteur du quad, "ils ont décidé alors de mettre leur véhicule de manière à stopper le quad. Ce qui n'a pas empêché le quad de s'arrêter puisqu'il a fait marche-arrière et a voulu repartir". Selon le parquet, un policier a voulu agripper le conducteur du quad tout en continuant ses injonctions verbales. "C'est à ce moment-là seulement que les deux policiers sont sortis et ont montré leur arme, tout en demandant et sommant que l'intéressé s'arrête".