"Crachat", "coups de poing": une quarantaine d'agents du TEC agressés en 4 mois, les syndicats dénoncent un manque de sécurité

Le réseau TEC Liège-Verviers est perturbé à cause d'une grève des chauffeurs. Ces derniers protestent suite à de nouvelles agressions qui sont en nette augmentation : depuis septembre dernier, une quarantaine d'attaques ont été enregistrées dans la région liégeoise... et elles sont de plus en plus violentes.

Depuis l'aube, aux abords des arrêts, les usagers du TEC attendent inlassablement leur bus qui n'arrivera jamais. En cause ? Trois agressions et à chaque fois, un chauffeur pris à partie. Dimanche dernier, une cabine de protection a été démolie à coups de poing. Face à cette déflagration de violence : aucun bus n'est sorti des dépôts de Jemeppe, de Robermont, d'Omal, Verlaine et Warzée.

"On parle de grosses altercations avec accrochage de véhicule, de crachat, d'agression physique envers des agents", déplore Jean-Michel Bawin, délégué CSC. "Quand ce n'est pas un pavé dans le bus, le nombre d'incivilités est croissant et surtout de plus en plus violent", confirme Fabian Quintiens, délégué CGSP.