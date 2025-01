Envie de travailler avec des documents exceptionnels? Les archives de l'Etat de Liège cherchent des bénévoles

À Cointe, un appel aux bénévoles est en cours. Pour ? Les archives de l'État de Cointe sont répertoriées en ce moment pour pouvoir être mises à disposition du public. Un travail long et minutieux qui concerne des milliers de documents historiques et qui nécessite une aide.

Les archives de l'État cherchent des bénévoles. Dans quel but ? Réaliser en inventaire qui permet de retrouver rapidement n'importe quel document. "On peut trouver de tout parce que les archives de l'État, par définition, s'occupent de ce qui est produit par l'État. (...) On peut travailler sur les crimes, on peut travailler sur les impôts, on peut travailler sur les maisons, on peut travailler sur les gens aussi, c'est vraiment toutes les matières", précise Bernard Wilkin.

Pour celles et ceux qui rejoindront l'équipe, cela peut être l'occasion de travailler avec des documents exceptionnels. "Pour ceux qui aiment, on a des archives qui remontent jusqu'au Moyen-Âge. On a un document qui a plus de 1200 ans, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est le deuxième plus vieux document de Belgique qui a été rédigé par un neveu de Charlemagne", rajoute Bernard Wilkin.

En moyenne, une personne va pouvoir traiter un kilomètre d'archives par an.