Il avait quitté son centre de soin à pied et a disparu depuis: Henri a été retrouvé

Il s'appelle Henri Melin, il a 80 ans, mesure "entre 1m70 et 1m80", est de corpulence "normale" et il a quitté à pied son centre de soin "L'air du temps", situé rue des Haisses à Chênée entre 2h et 4h du matin ce samedi 11 janvier.

La police fédérale a lancé un avis de recherche pour cet homme dont la santé "nécessite des soins médicaux urgents"."Il peut paraître confus et désorienté", indiquent les forces de l'ordre dans le document d'alerte.