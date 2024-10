"La situation est grave": comment éradiquer le trafic de drogue et la toxicomanie à Liège ?

Un problème, plusieurs angles d'attaque

Pour le bourgmestre de la ville, il s'agit d'un problème répandu partout en Belgique et en Europe, avec comme dénominateur commun les mafias.

"C'est un engagement qui doit être partagé, car la situation est grave. Elle n'est pas grave qu'à Liège, elle l'est dans toutes les métropoles européennes. On l'a vu en Belgique, à Anvers et Bruxelles. On le voit aussi en France. Nous devons faire face à une offensive des mafias, qui sont très organisées. La police de Liège, qui agit, est intervenue à plusieurs reprises", explique-t-il.

Malgré les nombreux efforts de celle-ci, le travail est loin d'être terminé, ajoute Willy Demeyer. "Elle fait son travail. Elle a démantelé deux réseaux ces deux derniers jours, mais il faut aller au-delà. Il faut mobiliser la police judiciaire fédérale pour s'attaquer à la tête des réseaux mafieux. Parallèlement, un traitement social de relogement et de gestion des individus est nécessaire. (...) Il faut également mettre en place, autour de Liège, un réseau de centres, comme on peut le voir en Espagne ou aux Pays-Bas (...)".