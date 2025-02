"À l'arrêt durant plusieurs heures": à peine mis en service, pourquoi le tram de Liège n'a finalement (presque) pas roulé ce matin?

Les trams vont donc pouvoir circuler à plus de 20 km/h dans le centre de Liège. Notre journaliste précise que "c'est la vitesse prévue lors du lancement et de la mise en service avec les passagers, qui est toujours attendue pour le 15 avril prochain. Progressivement, de plus en plus de trams vont donc circuler dans le centre-ville de Liège, avec jusqu'à 18 trams au total sur le réseau et un passage toutes les 4min30".

Avec ce tram en ville, les piétons devront redoubler de prudence pour éviter tout risque d'accident. Daniel Wathelet, responsable de la cellule communication pour le tram, explique : "Il y a déjà un moment qu'ils doivent faire attention, parce que des essais en ville ont lieu depuis le mois d'octobre et de manière de plus en plus intensive. Ce lundi, il y avait 18 rames qui circulaient, pilotées par le constructeur. Donc, en fait, il faut considérer qu'en journée, à tout moment, il peut y avoir des trams en ville et qu'il faut donc être extrêmement prudent et vigilant quand on traverse les rails du tram, qu'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. Le tram a toujours priorité".

Prudence donc sur les routes.