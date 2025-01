"On ne parle pas d'un petit couteau à tartiner": le père d'un élève ayant assisté à l'attaque au couteau dans une école de Waremme témoigne

Vers 12h30 ce jeudi, juste après que l'attaque ait eu lieu, Michaël reçoit un appel de son fils. "Lui ne savait même plus me parler, il parlait par mots-clés, c'était "agression", "papa", "viens". Après ça, c'est son éducatrice qui a repris le téléphone en charge. Elle m'a informé de venir chercher mon fils à l'école", se souvient-il. Le père de famille est d'ailleurs choqué qu'il n'y ait pas eu de cellule de soutien installée le jour même.

L'Athénée royal affirme dans un communiqué qu'une cellule de soutien et une cellule de suivi psychologique ont été mises en place au sein de l'établissement pour soutenir les élèves et le personnel enseignant. "La coordination du suivi psychologique se poursuit et nous sommes attentifs au bien-être de chaque personne, élève, parent, enseignant", assure le directeur adjoint de l'Athénée, Ilyas Daoudi.

Concernant la taille du couteau, selon les dires de son fils, Michaël montre avec ses mains une taille d'environ 30 cm. "On ne parle pas d'un petit couteau à tartiner, on parle quand même d'un couteau assez conséquent."