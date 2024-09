Plus de 200 personnes évacuées à Ans après une fuite de gaz émanant d'un camion citerne.

Entre 200 et 250 habitants de Ans (province de Liège) ont été évacués vendredi en début d'après-midi après qu'un incident a provoqué une fuite de gaz sur un camion citerne, a indiqué le bourgmestre d'Ans Grégory Philippin. La phase communale d'urgence a été déclenchée."Un camion citerne de 6.000 litres de gaz a accroché une vanne et du gaz LPG fuit de la citerne, qui ne peut être colmatée", a expliqué Grégory Philippin.

L'accident a eu lieu au croisement de la rue Walthère Jamar et de la rue Président Wilson. Un vaste périmètre de sécurité a été établi dans la foulée. "Les riverains, soit entre 200 et 250 personnes, ont été évacués vers l'école du Parc et la crèche communale, rue Lambert Masset", a ajouté le maïeur.