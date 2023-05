Un bébé d'un an décède dans une crèche à Liège: le porte-parole de l'hôpital précise comment la fillette a été prise en charge

Contacté par notre rédaction, le parquet de Liège a indiqué ne pas faire de communication ce dimanche, mais confirme qu'une "enquête est en cours". L’enfant est né le 30 avril 2022. "L’accident aurait été causé par le cordon d’un store", avait précisé le parquet à Sudinfo.

Ce dimanche, nous avons interrogé le porte-parole du CHU Sart-Tilman, de la Citadelle et de la crèche. "La crèche vit ça très difficilement. C'est un drame humain. C'est la perte d'un enfant. C'est une famille qui est endeuillée et ravagée. Ce sont des collaborateurs et collaboratrices qui sont terriblement touchés par ce qui s'est passé", confie Antoine Gruselin. Face à drame, une aide psychologique a rapidement été mise en place. "Le soutien psychologique est tellement important, que ce soit par rapport à la famille, au personnel ou aux collègues de la maman, qui travaille au CHU. L'assistance psychologique a été proposée. On est dans un événement terriblement intime, donc chacun réagira de la façon dont il veut".