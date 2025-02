Un incendie ravage un centre d'accueil pour migrants et SDF à Waremme: les causes toujours inconnues

Un incendie a ravagé samedi soir deux chalets situés à proximité de l'Auberge de Jacques, une ancienne buvette de football reconvertie en un centre d'accueil pour migrants et sans-abri située à Waremme (Liège), ont rapporté dimanche les secours.

Alertés aux alentours de 18h30, les pompiers de la zone Hesbaye sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes, qui ont totalement détruit deux structures servant de stockage pour des vêtements et objets destinés aux personnes en difficulté. L'intervention, qui a nécessité la mobilisation d'une dizaine d'hommes, a pris fin vers 20h30.

Le bourgmestre de Waremme, Raphaël Dubois, ainsi que la police et les services de planification d'urgence se sont rendus sur les lieux. Une solution de relogement temporaire a d'abord été envisagée dans un centre sportif par les autorités communales et les services de la planification d'urgence (Planu), mais l'accès des résidents au dortoir a finalement été autorisé pour le reste de la nuit "après inspection des lieux et intervention d'un électricien de la Ville", a précisé le bourgmestre.