À Barvaux, le tout premier champ agrivoltaïque a été inauguré: de quoi s'agit-il exactement ?

Sur ce terrain privé de loisirs d'un hectare, des panneaux photovoltaïques pivotants sont installés à 2,30 m de hauteur. Il s'agit d'un projet agrivoltaïque, car il combine énergie et agriculture.

Kevin Joris, responsable d'une entreprise de gestion de communautés d'énergie, donne plus de détails sur ce projet : "On y a déjà planté des vignes sous les panneaux et à l'extérieur de ceux-ci afin de faire des observations sur la croissance et le taux de sucre entre les différentes plantations. Nous y avons également implanté des haies de reboisement pour la biodiversité et des ruches avec des abeilles noires afin de préserver l'espèce".