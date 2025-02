"Ça montre le métier et ses différentes facettes": une école de cadets de police ouvre en province de Luxembourg

Partager:

Pour la première fois en province de Luxembourg, une école des cadets de police a été inaugurée à Bastogne. Vingt-cinq adolescents âgés de 16 à 18 ans y découvrent les différentes facettes du métier à travers 15 séances de formation. Une initiative qui pourrait bien susciter des vocations.

Samedi matin, 8 heures. Alors que le soleil peine encore à se lever, un groupe de jeunes est déjà au garde-à-vous. Parmi eux, Carla, 17 ans, qui voit cette formation comme une opportunité de mieux se connaître et d'explorer une potentielle carrière. À lire aussi Défilé du 21 juillet : comment les cadets sont-ils sélectionnés ? "Ce n'est pas forcément un métier que je vise, mais comme je ne suis pas sûre de mon avenir, je me dis que ça me permettrait d'explorer et d'expérimenter. Et comme mon père était pompier, ça me permet aussi de le rendre fier et de rentrer dans les forces de l'ordre", explique-t-elle.

Pendant 60 heures de formation, les jeunes vont découvrir les exigences du métier de policier, notamment à travers des exercices physiques, une étape cruciale selon Alain Delaisse, premier commissaire de la zone. "Pour la police, c'est important d'avoir une bonne condition physique. On va attirer leur attention dessus et leur montrer les efforts qu'il reste à fournir pour réussir les tests d'entrée et intégrer le métier", souligne-t-il. Une formation complète et variée Au-delà du parcours physique, les cadets participent à différents ateliers thématiques, une diversité qui séduit Luna, l'une des participantes. "Je voulais déjà faire policière à la base. Et de faire ça, ça me convainc encore plus, ça montre le métier et ses différentes facettes", confie-t-elle. À lire aussi Visite du roi Philippe chez les cadets de la police de Bruxelles