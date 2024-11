Des milliers de visiteurs du monde entier à Ypres pour l'Armistice: "C'est pour notre liberté qu'ils se sont battus"

La ville de Ypres (Flandre occidentale) a commémoré lundi matin les 106 ans de l'Armistice. La cérémonie s'est déroulée non pas sous, mais à côté de la Porte de Menin, monument dédié aux morts du Commonwealth de la Première Guerre mondiale, actuellement en cours de rénovation. Les ministres flamands Matthias Diependaele et Ben Weyts ont notamment assisté à la cérémonie.

La Grande Guerre s'est terminée le 11 novembre 1918 à 11h00 après quatre années de combats. Ce jour d'armistice est depuis lors l'occasion de commémorer toutes les victimes, civiles et militaires, de cette guerre et de celles qui ont suivi.

Comme l'année dernière, la cérémonie s'est déroulée à côté de la Porte de Menin, en raison de travaux de rénovation. Le ministre-président flamand Matthias Diependaele et le ministre flamand du Patrimoine Ben Weyts étaient présents. M. Diependaele a notamment interprété un morceau du célèbre poème de Laurence Binyon "For the Fallen".