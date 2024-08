À Habay, les stations d'épuration débordent: "Cela engendre des gaspillages énergétiques"

Avec 49 millions de mètres cubes d'eau épurée rien qu'en province de Luxembourg, 2023 a été une année très pluvieuse. La cause de ce chiffre trop élevé ? L'eau de pluie. Elle ruisselle dans les égouts et atterrit dans les stations d'épuration. "Elles n'ont rien à faire là, ce sont des eaux claires qui n'ont pas à être épurées. Un autre souci est donc la saturation du réseau d'égouttage en amont des stations d'épuration, ce qui peut conduire à un refoulement chez les particuliers ou à des inondations", explique Cathy Le Baron, conseillère en environnement chez Idelux Eau.

À lire aussi Une grenade au phosphore découverte dans des déchets inertes à Tenneville

Normalement, la station d'épuration traite uniquement les eaux usées de nos maisons, mais le système du tout-à-l'égout perturbe son fonctionnement. "Ça dilue et ça diminue le rendement épuratoire de l'ouvrage, et ça engendre des gaspillages énergétiques, car on traite, on pompe, et on fait circuler de l'eau propre qui pourrait aller directement dans le milieu naturel", précise François Denis, directeur d'exploitation chez Idelux Eau.